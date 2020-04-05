У центр Києва повернули світло

ДТЕК Київські електромережі відновили електропостачання центру Києва.

Про це повідомляє пресслужба холдингу.

"Співробітники ДТЕК Київські електромережі в рекордно короткі терміни – менше ніж за 3 години ліквідували складну аварію, що сталася в кабельному колекторі на вулиці Хрещатик. Станом на 10.45 енергетики повернули світло у 69 будинків з 80 із знеструмлених, станом на 12.58 – світло було поновлене у всіх будівлях", - йдеться у повідомленні.

Наразі ДТЕК Київські електромережі відновив електропостачання 80 будівель, знеструмлених в результаті загоряння в колекторі, який експлуатується міськими комунальними службами. Всі вони були заживлені від резервних джерел живлення.

Також наразі підключено до дизельних генераторів ДТЕК Київські електромережі будівлі ТРК "Київ" готель "Дніпро" та ТРЦ "Глобус", 2 будинки за адресою вул. Грушевського 4а і 4б.

"Енергетики зможуть приступити до обстеження та аварійно-відновлювальних робіт на постраждалих від пожежі кабельних лініях після того, як закінчаться основні роботи по ліквідації пожежі і вивітрювання підземного приміщення", - повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 квітня рятувальники та комунальні служби столиці працювали над ліквідацією пожежі електрообладнання на вулиці Хрещатик. Згодом пожежу було ліквідовано.

За інформацією управління з питань цивільного захисту КМДА, пожежею був охоплений кабельний підземний колектор від Європейської площі вздовж вулиці Хрещатик до Майдана Незалежності. Горіло кабельне обладнання (380 В), яке знаходиться під напругою, що значно ускладнило роботу рятувальників.

До ліквідації пожежі було задіяно 10 одиниць пожежної техніки та близько 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.