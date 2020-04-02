У Кличка підготували близько 20 тисяч продуктових наборів для незахищених киян

Для незахищених киян підготували близько 20 тисяч продуктових наборів першої необхідності. Їх передадуть протягом наступного тижня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Єдиний координаційний центр при КМДА підготував уже близько 20 тисяч продуктових наборів першої необхідності для незахищених киян", - сказав Кличко.

Він повідомив, що товари рознесуть протягом наступного тижня.

"Сьогодні ми також повинні подбати про одиноких літніх киян, про людей соціально не захищених. Перед початком обмежень у столиці було близько 70 тисяч киян, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми розуміємо, що в нових реаліях їх стане ще більше. Але місто не залишить їх і буде допомагати", - сказав він.

Як повідомлялося, у Києві вже зареєстровано 161 випадок захворювання на коронавірус, помер 70-річний чоловік.