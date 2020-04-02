Так безпечніше: Кличко закликає святкувати Великдень удома

Так безпечніше: Кличко закликає святкувати Великдень удома

Укрінформ
Київський міський голова Віталій Кличко закликав представників усіх релігійних конфесій не проводити заходів із великим скупченням людей, зокрема під час святкування Великодня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «ЗІК», повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.

«Я зустрічався з представниками всіх конфесій. Звернувся до них відповідально ставитися, дотримуватися обмежень і дослуховуватись до рекомендацій фахівців, медиків, які попереджають про небезпеку проведення заходів з великим скупченням людей. Я розумію, що велике світле свято - Великдень, я розумію, що після зими ми всі втомилися і хочемо спілкування, але, менше з тим, ми повинні робити все, аби дотримуватися обмежень тиждень-два-три, для того щоб зупинити поширення інфекції», – сказав Кличко.

За його словами, він попросив священнослужителів проводити онлайн-служби.

«Я звернувся до представників конфесій по змозі проводити онлайн-служби, знаходити будь-яку можливість пояснювати людям, чому захворювання на коронавірус небезпечне. І, я сподіваюся, що всі дослухалися», – підкреслив Кличко.

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У цьому зв'язку він закликав не нехтувати загрозою. «Багато людей говорить про конспірологію, перебільшення проблеми. Подивіться, будь ласка, на жахливі кадри з Італії, Іспанії. Зараз майже така ситуація, незважаючи на одну з найкращих медичних систем, – у США. І нам потрібно зробити все, що від нас залежить, аби такого поширення хвороби не відбулося у нас. Тому ще раз закликаю кожного відсвяткувати це свято в колі сім’ї. Так буде безпечніше», - заявив міський голова Києва.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

У Києві підтверджено COVID-19 у 160 людей.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.

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