У Києві на 99,4 FM почало мовити "Громадське радіо"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення під час конкурсу на мовлення у жовтні 2019 року визнала переможцем у Києві на 99,4 FM «Громадське радіо», і 1 квітня компанія розпочала своє мовлення на цій частоті.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Громадське радіо» на FM у Києві важливе тому, що Київ є осердям цілої української громади, процеси і явища якої воно прагне відображати. «Громадське радіо» на FM у Києві — це природній атрибут київського життя, якого просто донедавна бракувало», – сказав голова правління ГО «Громадське радіо» Андрій Куликов.

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Як зазначається, команда радіо працює близько семи років. Наразі більшість передавачів «Громадського» розташовані на Донеччині і Луганщині, їх можна чути по обидва боки лінії розмежування. Зараз «Громадське радіо» працює на 16 передавачах у шести регіонах України.