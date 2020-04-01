Рішення про початок навчання у київських школах ухвалює Міносвіти - Кличко

Рішення про подальший алгоритм навчального процесу ухвалюватиме Міністерство освіти. Водночас столичні вчителі провели вже понад 40 відеоуроків для школярів.

Про це на брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рішення про подальший алгоритм навчального процесу ухвалюватиме Міністерство освіти. Ми робимо все можливе, аби наші діти могли навчатися навіть в умовах обмежень", - сказав Кличко.

Він зазначив, що телеканал «Київ» першим почав транслювати відеоуроки для школярів. Вже вийшло понад 40 уроків. "Щодня по буднях, по чотири уроки на день. Ознайомитися з їх розкладом можна в інтернеті та на сторінках каналу в соцмережах. А відео уроків подивитися на Youtube-каналі «Києва». В проєкті, який ініціювала столична влада та телеканал «Київ», беруть участь понад 40 столичних педагогів", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні введено карантин у навчальних закладах у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.