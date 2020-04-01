Мапа поширення коронавірусу у Києві: найбільше - на Печерську

Найбільше випадків захворювання на коронавірус у Києві зафіксовано у Печерському районі - 32.

Відповідну мапу опублікував мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Так, Кличко повідомив, що підтверджені випадки захворювання на коронавірус додались в наступних районах: Деснянський +1, Дарницький +3, Дніпровський +3, Голосіївський +1, Оболонський +2, Подільський +2, Печерський +4, Шевченківський +5, Солом'янський +4.

Наразі в столиці підтверджено 132 випадки зараження коронавірусом.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

Фото: АА