Кличко проінспектував ще одну столичну лікарню, де лежать хворі на коронавірус
Відповідне відео Кличко зняв на телефон і продемонстрував під час брифінгу, повідомляє пресслужба мера Києва.
Ситуацію із забезпеченням медзакладів я знаю і перевіряю. Так, вона непроста. Сьогодні проблеми з логістикою, доставкою медзасобів, з високими цінами. Нестача елементарних засобів захисту сьогодні гостра навіть у таких країнах, як США, Німеччина, Італія та Іспанія. Але ми робимо в цій ситуації все, що в наших можливостях", - сказав Кличко.
Як повідомлялося, за минулу добу на коронавірус у столиці захворіли 25 осіб: 12 чоловіків, 12 жінок і дитина.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.
Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.
Фото: kiev.klichko.org