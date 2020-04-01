Кличко проінспектував ще одну столичну лікарню, де лежать хворі на коронавірус

Кличко проінспектував ще одну столичну лікарню, де лежать хворі на коронавірус

Фото, відео
Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко перевірив інфекційне відділення Київської міської клінічної лікарні №9.

Відповідне відео Кличко зняв на телефон і продемонстрував під час брифінгу, повідомляє пресслужба мера Києва.

Ситуацію із забезпеченням медзакладів я знаю і перевіряю. Так, вона непроста. Сьогодні проблеми з логістикою, доставкою медзасобів, з високими цінами. Нестача елементарних засобів захисту сьогодні гостра навіть у таких країнах, як США, Німеччина, Італія та Іспанія. Але ми робимо в цій ситуації все, що в наших можливостях", - сказав Кличко.

Він зазначив, що українські лікарі роблять все, щоб рятувати здоров’я і життя людей, а місто робить все, щоб забезпечити медиків усім необхідним для цього. "Сьогодні в лікарнях, зокрема тих, де лікують хворих на коронавірус, необхідне є. Але цих засобів потрібно багато і постійно. І ми працюємо, щоб поповнювати запаси. Наприклад, сьогодні в медзаклади буде розподілений отриманий вчора вантаж, який місто замовило раніше - 400 тисяч медичних масок, витратні матеріали. Ще очікуємо захисні костюми для лікарів, респіратори, партію тестів", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу на коронавірус у столиці захворіли 25 осіб: 12 чоловіків, 12 жінок і дитина.

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

Фото: kiev.klichko.org

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