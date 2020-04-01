Кличко проінспектував ще одну столичну лікарню, де лежать хворі на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко перевірив інфекційне відділення Київської міської клінічної лікарні №9.

Відповідне відео Кличко зняв на телефон і продемонстрував під час брифінгу, повідомляє пресслужба мера Києва.

Ситуацію із забезпеченням медзакладів я знаю і перевіряю. Так, вона непроста. Сьогодні проблеми з логістикою, доставкою медзасобів, з високими цінами. Нестача елементарних засобів захисту сьогодні гостра навіть у таких країнах, як США, Німеччина, Італія та Іспанія. Але ми робимо в цій ситуації все, що в наших можливостях", - сказав Кличко.

Він зазначив, що українські лікарі роблять все, щоб рятувати здоров’я і життя людей, а місто робить все, щоб забезпечити медиків усім необхідним для цього. "Сьогодні в лікарнях, зокрема тих, де лікують хворих на коронавірус, необхідне є. Але цих засобів потрібно багато і постійно. І ми працюємо, щоб поповнювати запаси. Наприклад, сьогодні в медзаклади буде розподілений отриманий вчора вантаж, який місто замовило раніше - 400 тисяч медичних масок, витратні матеріали. Ще очікуємо захисні костюми для лікарів, респіратори, партію тестів", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу на коронавірус у столиці захворіли 25 осіб: 12 чоловіків, 12 жінок і дитина.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

Фото: kiev.klichko.org