У Києві є 380 апаратів ШВЛ - Кличко

У Києві є 380 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо купувати все необхідне обладнання. І, зокрема, значно збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень. Їх у нас уже 380. І ще 17 апаратів додатково замовили", - заявив Кличко.

Він зазначив, що місто також закуповує маски та костюми захисту для медпрацівників, витратні матеріали та препарати в лікарні. "Так, це дійсно великі кошти. Всі розуміють, що в умовах обмежувальних заходів місто дуже багато втрачає. Але ми перенаправляємо кошти з інших статей бюджету. При цьому столиця однією з перших запровадила пільги для бізнесу. Ми плануємо подальшу стратегію, і готуємось до будь-якого розвитку подій ", - сказав мер Києва.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.