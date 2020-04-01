У Києві є 380 апаратів ШВЛ - Кличко
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми продовжуємо купувати все необхідне обладнання. І, зокрема, значно збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень. Їх у нас уже 380. І ще 17 апаратів додатково замовили", - заявив Кличко.
Він зазначив, що місто також закуповує маски та костюми захисту для медпрацівників, витратні матеріали та препарати в лікарні. "Так, це дійсно великі кошти. Всі розуміють, що в умовах обмежувальних заходів місто дуже багато втрачає. Але ми перенаправляємо кошти з інших статей бюджету. При цьому столиця однією з перших запровадила пільги для бізнесу. Ми плануємо подальшу стратегію, і готуємось до будь-якого розвитку подій ", - сказав мер Києва.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.
Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.