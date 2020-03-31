Бюджет Києва втратить близько 1,6 мільярда через коронавірус – Кличко

Бюджет столиці втратить близько 1,6 мільярда через коронавірус – Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує пресслужба мера.

"Тільки втрати бюджету столиці - в умовах боротьби з коронавірусом - становитимуть близько 1,6 млрд грн», - наголосив Кличко.

Водночас він зазначив, що через вже запроваджені зміни у податковому законодавстві після ухвалення антикризового закону №3275, місцеві бюджети матимуть втрати щонайменше 12,4 млрд грн.

«Всупереч позиції Президента і прем'єра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати не дослухалися до вимог місцевих громад. І ухвалили законопроєкт, в якому створили несправедливі умови для бізнесу. Та забезпечили окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків до бюджетів всіх рівнів", - сказав Кличко.

За його словами, через схвалення законопроєкту №3275, у громад не буде коштів на зарплати медикам, вчителям, соцпрацівникам, вихователям, працівникам транспорту і ЖКГ.

«Бо депутати врахували тільки частину пропозицій асоціації. І схвалили половинчасті рішення. Наприклад, надали відстрочку по сплаті податку на землю та нерухомість і бізнесу, що не працює, і тому, що працює! Надав місцевому самоврядуванню можливість ухвалювати рішення про перегляд ставок тільки по єдиному податку. А також - позбавив у березні громадян коштів від оренди паїв, забезпечивши таким чином прибутки агрохолдингам. Це несправедливо!» - підкреслив Кличко.