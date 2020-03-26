Депутати Київради працюватимуть в режимі онлайн

Київська міська рада проводитиме планарні засідання в режимі онлайн до завершення надзвичайної ситуації.

Відповідне рішення підтримали 74 депутати Київради у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу

"У нас передбачено регламентом засідання тільки у цьому залі, і тільки голосування в системі Рада-4 вважається легітимним... Ми маємо сучасні технології, які мають можливість дозволити нам верифікувати депутата і проводити засідання, не будучи при цьому в залі (засідань - ред.). Це рішення таку можливість дає", - зазначив секретар Київради Володимир Прокопів.

Він уточнив, що відповідне рішення діятиме на той час, доки діє надзвичайна ситуація.

"Рішення про проведення засідань онлайн діє тільки тоді, поки діє надзвичайна ситуація, закінчилася надзвичайна ситуація - працюємо у залі пленарних засідань", - пояснив Прокопів.

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Водночас Прокопів повідомив, що на засіданні 26 березня присутні 92 депутатів. Перед початком роботи їм поміряли температуру та надали засоби індивідуального захисту.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.