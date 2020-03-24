У Києві на пішоходному переході авто збило жінку і дитину
Укрінформ
Луначарського водій легкового авто збив на пішохідному переході жінку та дитину,
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.
«24 березня близько 13:00 вогнеборці 19 Державної пожежно-рятувальної частини на вул. Луначарського, що у Дніпровському районі столиці стали свідками дорожньо-транспортної пригоди, у якій водій легкового авто збив на пішохідному переході жінку та дитину», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники надали домедичну допомогу та передали потерпілих бригаді швидкої допомоги. Внаслідок ДТП, жінку із забиттям та дитину у важкому стані направили до лікарні.
Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.
Фото: ДСНС