На Київщині автомобіль збив пішохода, обурені люди перекрили дорогу

У неділю, 1 березня, в селі Білогородка Києво-Святошинського району автомобіль збив пішохода – його у важкому стані доправили до лікарні в Боярці.

Про це повідомив телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Такі випадки траплялися і раніше на цьому ж місці – це вже вшосте за пів року.

Мова йде про пішохідний перехід біля житлового комплексу "Перший парковий квартал", якого майже не видно у темну пору доби. Автомобілі мчать вулицею, не знижуючи швидкості, розповіли у "Києві Оперативному".

Читайте також: У столиці автівка злетіла з дороги прямісінько у Русанівський канал

Місцеві мешканці обурені ситуацією і вийшли на мітинг. Вони ходять туди-сюди пішохідним переходом і вимагають встановити світлофор та освітлення на вулиці.