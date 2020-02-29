У столиці автівка злетіла з дороги прямісінько у Русанівський канал
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Укрінформ
В Дніпровському районі столиці автомобіль Renault злетів з дороги у Русанівський канал.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Водію та пасажирці вибратись з води допомогли перехожі. Лікарі "швидкої" госпіталізували обох постраждалих для подальшого обстеження.
Зі слів водія — перед авто раптом вибіг собака. Щоб врятувати тварину, водій вивернув кермо, машина злетіла з дороги та зі схилу з'їхала у воду.
Обставини пригоди з'ясовують правоохоронці.