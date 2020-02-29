У столиці автівка злетіла з дороги прямісінько у Русанівський канал

В Дніпровському районі столиці автомобіль Renault злетів з дороги у Русанівський канал.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Водію та пасажирці вибратись з води допомогли перехожі. Лікарі "швидкої" госпіталізували обох постраждалих для подальшого обстеження.

Зі слів водія — перед авто раптом вибіг собака. Щоб врятувати тварину, водій вивернув кермо, машина злетіла з дороги та зі схилу з'їхала у воду.

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На місці, окрім медиків, працюють рятувальники 16-ї пожежно-рятувальної частини та бійці аварійно-рятувального загону КМДА.

Обставини пригоди з'ясовують правоохоронці.