Кличко запевнив, що Київ продовжить будівництво розв'язок та мостів

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що попри втрати в бюджеті міста, пов'язані з обмежувальними заходами, міська влада продовжить будівництво розв'язок та мостів у столиці.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми всі сподіваємося, що до поганого сценарію не дійде, але я можу сказати, що дохідна частина бюджету міста Києва, за попередніми розрахунками, вже зменшиться. Це частина бюджету, яка пов'язана з розвитком нашого міста. Тим не менш, ті плани які я як мер міста пропонував киянам, що стосується будівництва розв'язок і мостів, я сподіваюся ми зможемо реалізувати", - сказав Кличко.

Він зазначив, що через карантин столиця може втратити понад мільярда гривень.

"Зараз працює два штаби. Один з них працює по ліквідації наслідків, що стосується цієї небезпечної хвороби, і другий штаб вже працює в економічному напрямку, ми зараз прогнозуємо ті наслідки які можуть бути для столиці, для економіки. Вже зараз я можу сказати що втрати — приблизно десь мільярд гривень, але я не виключаю що ця цифра буде збільшувати, ми не можемо прогнозувати наскільки довгий проміжок часу триватиме карантин. Ми також залежні від ситуації та від ситуації у світовій економіці, вона має великий вплив і на місто Київ і на Україну", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.