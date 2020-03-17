Коронавірус у Києві: медики спостерігають за людьми, які контактували з хворими

За особами, що контактували з двома інфікованими коронавірусом у Києві, встановлено медико-санітарне спостереження.

Про це на брифінгу 17 березня сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Два нові випадки, які були зареєстровані в Києві: один пов'язаний з подорожами до країн, де зафіксована внутрішньокраїнна передача коронавірусної хвороби, зокрема, до Франції, другий випадок був пов'язаний з контактом з людиною, яка захворіла в Житомирській області і хвороба якої закінчилася летальним наслідком. Зараз хворі (у Києві - ред.) ізольовані, за всіма контактами встановлено медико-санітарне спростереженя", - сказав Ляшко.

За його словами, тестування першого зараженого Covid-19 у Чернівцях дало негативний результат.

"Якщо другий тест буде негативний через два дні після першого, то у нас очікується перший випадок одужання після коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Він поінформував, що станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 7 випадків інфікування Covid-19.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний - на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.