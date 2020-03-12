Київрада розірвала договори оренди з посольством РФ

Київська міська рада розірвала договори оренди земельних ділянок на Подолі з посольством Росії в Україні.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Київради у четвер, 12 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таким чином, Київрада ухвалила рішення про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації на Подолі на вулиці Спаській, 13-15, Спаській, 14, та Боричевому Току, 17, 19, 21.

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Згідно з рішенням, цим ділянкам нададуть статус скверу.