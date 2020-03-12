Київрада ухвалила рішення про запуск 4G у метро

Київська міськрада проголосувала за рішення, яке розблоковує запуск 4G на всіх станціях київського метро.

Відповідне рішення підтримав 71 депутат Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це встановлення чесних, прозорих правил співпраці між операторами мобільного зв'язку і нашими комунальними підприємствами", - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Він підкреслив, що відповідно до цього рішення оператори мобільного зв’язку щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування комунальною інфраструктурою міста.

Як повідомляв Укрінформ, постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами підтримала проєкт рішеnofollowння, попередньо рекомендувавши тарифи мобільним операторам на доступ до комунальних телекомунікаційних мереж міста. Таким чином Комісія Київради підтримала проєкт розвитку 4G у метро.

5 березня 2020 року три мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell почали надавати послуги 4G-зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".