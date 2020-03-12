Київрада ухвалила рішення про запуск 4G у метро
Відповідне рішення підтримав 71 депутат Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це встановлення чесних, прозорих правил співпраці між операторами мобільного зв'язку і нашими комунальними підприємствами", - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.
Він підкреслив, що відповідно до цього рішення оператори мобільного зв’язку щомісяця легально сплачуватимуть податки в столичний бюджет за користування комунальною інфраструктурою міста.
Як повідомляв Укрінформ, постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами підтримала проєкт рішеnofollowння, попередньо рекомендувавши тарифи мобільним операторам на доступ до комунальних телекомунікаційних мереж міста. Таким чином Комісія Київради підтримала проєкт розвитку 4G у метро.
5 березня 2020 року три мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell почали надавати послуги 4G-зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".