На Укрпошту відтепер можна “не тягнути” паспорт — лише смартфон і “ДІЮ”

Відсьогодні посилки в Укрпошті можна отримувати, пред'явивши водійські права у мобільного застосунку "ДІЯ".

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Відсьогодні Укрпошта в тестовому режимі починає вручати відправлення за електронним посвідченням водія у застосунку "ДІЯ", - заявив він. ⠀

Федоров додав, що поки що це правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 тисяч гривень (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox). Для отримання інших видів поштових відправлень необхідно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого Президент і Прем'єр презентували застосунок державних онлайн-послуг "ДІЯ". Додаток має стати простим і зрозумілим єдиним сервісом для отримання послуг держави. Мета уряду — упродовж трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг — вже у 2020 році.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки. Перший реліз додатку "ДІЯ" містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ).

Застосунок можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID.

"ДІЯ" працюватиме як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.