Застосунок "Дія" завантажили вже понад 1,7 мільйона користувачів — Федоров

Мобільний застосунок "Дія" завантажили уже понад 1,7 мільйона користувачів, електронні права отримали понад 750 тисяч водіїв.

Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На цей час "Дію" встановили 1 756 160 українців: запитів на отримання прав — 1 428 812; виданих прав — 757 815 (53%); запитів на отримання техпаспорта — 1 428 792; виданих техпаспортів — 624 105 (44%)", - розповів він.

За словами Федорова, нині Мінцифри разом з МВС працюють над покращенням даних у реєстрах.

"Ви знаєте, що ми запровадили онлайн-верифікацію. Мета - надати можливість громадянам дистанційно доповнити інформацію про себе в реєстрі та отримати цифрові права. На сьогодні конверсія (позитивний розгляд та відображення в "Дії") за результатами онлайн-послуги з верифікації посвідчення водія в сервісних центрів МВС становить 35%. Ми прагнемо збільшити цей показник", - написав він.

Міністр сподівається, що протягом кількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 раза.

Як повідомляв Укрінформ, 6 лютого Президент і Прем'єр презентували застосунок державних онлайн-послуг "Дія". Додаток має стати простим і зрозумілим єдиним сервісом для отримання послуг держави. Мета уряду — упродовж трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг — вже у 2020 році.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки. Перший реліз додатку "Дія" містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ).

Застосунок можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID.

"Дія" працюватиме як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.