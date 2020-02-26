На платформі ДІЯ презентували новий курс “Смартфон для батьків”

Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий курс на освітній платформі Дія. Цифрова освіта.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на своєму Telegram-каналі.

"​​Сьогодні наша команда разом з Київстар презентували новий курс на освітній платформі Дія. Цифрова освіта", - повідомив він.

Федоров пояснив, що це курс з мобільної грамотності «Смартфон для батьків».

У десяти інтерактивних відеоуроках ваші батьки знайдуть покрокову інструкцію від ввімкнення новенького смартфона до налаштування його під себе. А також дізнаються, як встановлювати різні корисні додатки на смартфон, налаштовувати мобільний інтернет, безкоштовно спілкуватися з рідними у найпопулярнішому месенджері, робити відеодзвінки, слухати музику та захищати свій телефон від вірусів.

Курс доступний за посиланням.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

Запрошеними гостями освітніх серіалів із цифрової грамотності стали українські зірки: акторка, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська; телеведуча, громадська діячка, перший в Україні почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросініна; українська телеведуча Надія Матвєєва; український режисер Руслан Ханумак. У планах Кабміну - навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки.