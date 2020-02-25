У Мінцифри анонсували презентацію онлайн-платформи для підприємців

Міністерство цифрової трансформації 28 лютого презентує онлайн-платформу для підприємців малого та середнього бізнесу «Дія. Бізнес».

Про це віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"28 лютого 2020 року Міністерство цифрової трансформації на чолі з моїм профільним заступником Валерією Іонан та нашими партнерами з Mastercard презентуємо онлайн-платформу для підприємців малого та середнього бізнесу «Дія. Бізнес»", - написав він.

Федоров пояснив, що завдяки цій платформі підприємці зможуть переглянути: каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами; перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу; кейси, довідник від провідних компаній України; перелік сервісів і програм підтримки на одній вебсторінці.

Міністр додав, що згодом на онлайн-платформі з’явиться можливість консультацій із фахівцями за допомогою відеомесенджера. Підприємці зможуть отримувати консультації із систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів.

Як повідомлялося, Мінцифри запустило закрите бета-тестування порталу "Дія".