"Дію" завантажили вже понад 1,6 мільйона користувачів

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив статистику, згідно з якою мобільний додаток "Дія" завантажили понад 1,609 млн користувачів.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Статистика по Дії за 06.02-24.02. Продовжуємо очолювати Топ-чарти Apple Store/Google Play. Унікальних користувачів — 1,609,723, авторизованих — 1,307,749", - написав Федоров.

Міністр додав, що у мобільному додатку "Дія" видали 687,317 прав та 569,729 техпаспортів.

Як повідомлялося, 6 лютого Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Олексій Гончарук презентували додаток державних онлайн-послуг "Дія". Додаток має стати простим і зрозумілим єдиним сервісом для отримання послуг держави. За словами Прем’єр-міністра, мета уряду - протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг — вже у 2020 році.

Бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Перший реліз додатку "Дія" містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ).

Додаток "Дія" можна безкоштовно завантажити у App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

"Дія" працюватиме як за наявності інтернету, так і в офлайн режимі.