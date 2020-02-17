Щомісяця на освітньому порталі "Дія" з'являтимуться нові курси — Федоров

На освітній платформі "Дія" від Міністерства цифрової трансформації України щомісяця будуть з'являтися нові курси.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

"Близько місяця тому ми запустили проєкт Дія: цифрова освіта. Наша мета — стати лідером у світі зі швидкості та якості розвитку цифрових навичок, цифрового інтелекту у громадян. Сьогодні вже 30 000+ пройшли навчання на порталі. Нас підтримують 6000 бібліотек по всій країні, де можна пройти курси офлайн. Щомісяця будуть з'являтися нові", - написав він.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

Запрошеними гостями освітніх серіалів із цифрової грамотності стали українські зірки: акторка, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська; телеведуча, громадська діячка, перший в Україні почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросініна; українська телеведуча Надія Матвєєва; український режисер Руслан Ханумак. У планах Кабміну — навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки.