В Україні презентували онлайн-платформу "Дія.Бізнес"

Міністерство цифрової трансформації України у п'ятницю, 28 лютого, презентувало платформу для підприємців "Дія.Бізнес".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Розповідаючи про платформу, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан заявила, що розвиток малого та середнього бізнесу - один із напрямів роботи Міністерства цифрової трансформації, над яким працюють майже щодня.

Платформу розділили на онлайн-портал та мережу офлайн-хабів для підприємців, у яких можна буде отримати консультації. Сайт вже працює в тестовому режимі. Портал надаватиме послуги у двох напрямках: онлайн-консультації та інформування підприємців.

Поки що на сайті можна знайти: каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами; перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу; онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці; довідник підприємця - на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України; кейси конкретних проблем, питань та запитів.

Поки платформа працює у тестовому режимі. Вже навесні запрацює новий блок — консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію із фахівцями за допомогою відеозв'язку. Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів.

Іонан уточнила, що частина консультацій буде безкоштовною, а за деякі доведеться заплатити. Запуск цієї функції планується на кінець травня.

Заступник міністра також повідомила, що зареєструвати ФОП поки що не можна: наразі цю функцію тестують, але у відомстві обіцяють, що додадуть її пізніше.

Крім онлайн-складової, планується відкрити центри підтримки та хаби для підприємців у різних містах України — консалтингові зони для малого та середнього бізнесу (МСБ). У консалтингових зонах підприємцям нададуть консультації, вони зможуть представити свій продукт іншим підприємцям, пройти освітні програми та отримати додаткові послуги. Відкриття першої консалтинг-зони для підприємців заплановано на квітень-травень 2020 року в Харкові.

Іонан додала, що портал буде постійно оновлюватися та покращуватися.

Презентація платформи «Дія.Бізнес» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомлялося, раніше Міністерство цифрової трансформації запустило закрите бета-тестування порталу "Дія", е-кабінету та ФОП.

21 січня 2020 року Мінцифра запустила в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

21 лютого анонсували запуск платформи для бізнесменів "Дія.Бізнес".