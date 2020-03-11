У київських торговельних центрах працюватимуть спеціальні медичні бригади

У Києві з 12 березня у торговельних центрах працюватимуть спеціальні медичні бригади.

Про це заявив начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо торговельних центрів, то є чіткі алгоритми дій самих працівників торговельних центрів та суб’єктів господарювання, які повинні дотримуватися самими суб’єктами господарювання. В кожному торговельному центрі завтра будуть працювати такі бригади, які оглядатимуть людей, за необхідності проводитимуть температурне вимірювання, і якщо температура буде підвищена, то будуть рекомендації звернутися за медичною допомогою", - сказав він.

Рубан зазначив, що людей, яких потрібно буде перевірити, визначатимуть за візуальними ознаками, тобто якщо людина має явні зовнішні ознаки захворювання. За його словами, у коронавірусної інфекції є чітка симптоматика, це кашель, температура, нежить, які проявляються візуально.

"Тому потрібні візуальний огляд, проведення температурного виміру та контроль усіх необхідних заходів, які повинні проводити всі суб’єкти господарювання", - додав Рубан.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня, згідно з рішенням уряду, по всій Україні, в т.ч. у столиці, на три тижні запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень з протидії коронавірусу.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 121 061 випадок зараження вірусом, 66 216 осіб одужали, 4368 людей померло.