У Києві пройдуть кілька жіночих маршів і авторалі

У Києві з нагоди Дня 8 Березня відбудеться кілька жіночих маршів і авторалі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, так, зокрема, у столиці уже традиційно пройде в цей день Марш жінок. Учасники акції планують розпочати його з Михайлівської площі о 12:00. Як зазначають організатори маршу, вони вкотре своєю акцією намагаються привернути увагу до необхідності ратифікувати Стамбульську конвенцію, що передбачає криміналізацію насильства щодо жінок загалом і домашнього насильства, зокрема, а також виступають проти сексизму та дискримінації. Планується, що частина учасниць маршу їхатиме на велосипедах.

Очікується, що до них долучаться також учасниці Феміністського маршу, які зберуться на свою акцію трохи раніше, - об 11:00 на Михайлівській площі. Вони мають намір закликати жіночі громадські організації, представниць політичних партій, всіх українських жінок вийти на марш і солідарно заявити про своє право пліч-о-пліч із чоловіками будувати свою країну.

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Крім цього, на Софіївській площі вранці має відбутися «Марш проти абортів». Марш за життя розпочнеться мітингом, а далі його учасниці планують пройти вулицями Києва до КМДА.

Паралельно з цими заходами на Хрещатику о 12:00 заплановано проведення авторалі під назвою "Велике Жіноче Ралі", організатором якого виступає Київський міський автомотоклуб. Очікується, що у змаганнях візьмуть участь тільки жіночі екіпажі (пілот та штурман). Цього року "Велике Жіноче Ралі" включає трасу 60 км, з якої 0,9 км спеціальних ділянок - слалом, картинг та боулінг.