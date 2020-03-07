Центр Харкова завтра перекриють для проведення Маршу жіночої солідарності

Центр Харкова 8 березня перекриють для проведення акції "Марш жіночої солідарності", яку охоронятимуть 500 поліцейських.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у відділі комунікації обласної поліції.

"Хода розпочнеться о 14:00 та продовжиться до 15:00 центром міста. Учасники заходу пройдуть від майдану Свободи по вулиці Сумській до майдану Конституції", - зазначили у відділі.

Там додали, що рух транспорту у центрі міста на цей час буде заборонено. Очікується, що у марші візьмуть участь до 1000 громадян.

Задля гарантування безпеки ходу супроводжуватиме близько 300 правоохоронців, ще 200 - забезпечуватимуть правопорядок за маршрутом маршу.

Ініціаторами акції є активісти громадської організації "Харківське жіноче об'єднання "Сфера".