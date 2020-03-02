Нетверезий водій у столиці вчинив дві ДТП і заснув біля місця другої аварії

У столиці вночі водій з ознаками сп'яніння вчинив дві аварії й заснув неподалік другої ДТП за кермом автомобіля.

Про це інформує Патрульна поліція Києва у Facebook.

"Невідомо, чи святкував водій Chevrolet початок весни чи щось інше, але 1 березня патрульні отримали поспіль два виклики з приводу ДТП на різних вулицях в Печерському районі. Водій після скоєння аварій залишав місце пригоди, але далеко від’їхати не зміг", - йдеться у повідомленні.

Патрульні виявили водія неподалік місця другого зіткнення, - він заснув в салоні за кермом.

Уточнюється, що водій перебував на місці ДТП з явними ознаками алкогольного сп’яніння та погодився пройти експрестестування на місці, результат якого — 2.04 проміле.

Автомобіль чоловіка Chevrolet було тимчасово поміщено на штрафмайданчик.

За підсумком цих подій чоловік отримав 5 адмінпротоколів.

Так, по 2 протоколи - за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ще 1 - за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Фото: facebook.com/kyivpatrol