Собака, підвіконня, баночка з супом: незвичні речі, які кияни забували у транспорті

Минулого року у наземному комунальному транспорті столиці пасажири забули 1927 речей.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

"Найчастіше у транспорті губили різного типу картки, теки з документами та сумки. Із найнезвичайнішого: собака, баночка з супом, сумка-холодильник, кий, підвіконня. Губили і ключі – востаннє трамвай знімали з маршруту у депо та розбирали частину салону", - йдеться у повідомленні.

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У підприємстві зазначили, що якщо ви забули певну річ у комунальному транспорті, одразу зв'язуйтесь із контакт-центром через +38 044 528 30 11 чи пишіть в особисті сторінки.

Фото: Київпастранс