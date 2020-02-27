Евакуйоване авто тепер можна повернути через Kyiv Smart City

Евакуйоване авто тепер можна повернути за допомогою мобільного додатку.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"Відтепер у новій версії додатку від Kyiv Smart City є функція повернення авто, яке забрав евакуатор. Оновлення, яке всі так довго чекали! Вперше в київській історії повернути авто можна у кілька кліків. Жодних нудних черг у кількох інстанціях, ніяких нервів та втрачених годин життя", - йдеться у повідомленні.

Водії можуть сплатити штраф через телефон та забрати авто. До того ж, після оновлення додаток підтримує функції Touch ID та Face ID.

Завантажити та оновити додаток можна за посиланням - http://app.kyivcity.gov.ua/start

Фото: Київтранспарксервіс