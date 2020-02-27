Евакуйоване авто тепер можна повернути через Kyiv Smart City

Евакуйоване авто тепер можна повернути через Kyiv Smart City

Укрінформ
Евакуйоване авто тепер можна повернути за допомогою мобільного додатку.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"Відтепер у новій версії додатку від Kyiv Smart City є функція повернення авто, яке забрав евакуатор. Оновлення, яке всі так довго чекали! Вперше в київській історії повернути авто можна у кілька кліків. Жодних нудних черг у кількох інстанціях, ніяких нервів та втрачених годин життя", - йдеться у повідомленні.

Водії можуть сплатити штраф через телефон та забрати авто. До того ж, після оновлення додаток підтримує функції Touch ID та Face ID.

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Завантажити та оновити додаток можна за посиланням - http://app.kyivcity.gov.ua/start

Фото: Київтранспарксервіс

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