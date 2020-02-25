Киянка отримала платіжку на 53 тисячі - комунальники пояснили, звідки "виплила" така сума

Мешканка багатоповерхівки на Лівому березі Києва отримала платіжку за опалення на майже 53 тис. гривень.

Про це повідомили у КП "Київтеплоенерго".

"У соцмережах та ЗМІ з’явилась інформація про те, що мешканка багатоповерхівки на Лівому березі отримала платіжку за опалення майже 53 тис. грн. З’ясувавши всі обставини, ми підготували відповіді на запитання, що стосуються цієї ситуації", - йдеться у повідомленні.

У підприємстві зазначили, що ця інформація не фейк. "Мусимо підтвердити, що ця інформація не фейкова і мешканка будинку за адресою: вул. Є. Сверстюка, 52-В дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м у січні 52 932,18 грн", - зазначили у відомстві.

У підприємстві повідомили, що це не помилкове нарахування і не технічний збій. "Річ у тому, що у 23-поверховому будинку на вулиці Є. Сверстюка, 52-В зі 177 квартир на початку опалювального сезону лише 5 квартир лишались без квартирних лічильників опалення. А до початку лютого в будинку залишилась лише одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії. Мешканці квартир з лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника", - йдеться у повідомленні.

У "Київтеплоенерго" повідомили, що хоча з точки зору закону нарахування за опалення в будинку на вул. Сверстюка, 52-В правильне, однак з огляду на реалії — суперечить логіці справедливих нарахувань для клієнтів. Одна квартира не повинна й не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками. І це проблема не лише Київтеплоенерго і його клієнтів. Причина полягає у недосконалості нормативної бази, зокрема Постанови КМУ №630, вимог якої дотримуються теплопостачальники.

Методика спричиняє колізію, коли фінансове навантаження за різницю між показниками загальнобудинкового лічильника та індивідуальними приладами обліку й МЗК (місця загального користування) покладається на споживачів без індивідуальних лічильників. Коли у будинку без індивідуальних лічильників лишається 2-4 квартири, суми нарахувань стають шокуючими. "Існуюча методика працює, коли 50-70% квартир обладнані індивідуальними лічильниками. Коли оснащення індивідуальними приладами обліку в будинку перевищує 70%, але не досягає 100%, такий алгоритм дає збій", — зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

За його словами, для таких випадків потрібна методика, яка давала б змогу врегульовувати ці питання в інтересах споживача.

У підприємстві підкреслили, що найбільш надійний спосіб уникнути подібної ситуації для мешканців будинків, де сусіди встановили індивідуальні лічильники опалення, — також встановити індивідуальний лічильник.

У компанії повідомили, що планують здійснити перерахунок клієнтці, яка отримала платіжку за опалення майже 53 тис. грн. "Перерозподіл спожитого тепла будинком буде переглянуто і перерахунок буде здійснено", - зазначили у відомстві.