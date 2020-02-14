Газові парадокси: низькі ціни тішать вухо, а очі від “платіжок” сльозяться

Незважаючи на найнижчу за 10 років ціну газу в Європі і в Україні, січневі рахунки за опалення і гарячу воду подекуди значно зросли. Чому?

Вартість газу на українському ринку впала до 186 доларів (4551,42 гривень, без ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування до споживача) за тисячу кубометрів, починаючи з 3-го кварталу 2019-го. “Це є мінімумом для останніх 10-ти років”, - йдеться у прес-релізі енергетичного провайдера ETG.UA. За прогнозами аналітиків, найближчим часом ціна “блакитного палива” узагалі може впасти до $120-150 (від 2936,4 до 3670,5 гривень за нинішнім курсом). Здавалося б, споживачам не залишається нічого іншого, як радіти. Натомість отримані “платіжки” за січень багатьох українців, м’яко кажучи, розчарували. Адже у порівнянні із грудневими рахунки за опалення і гарячу воду у декого збільшилися на 400, 500 і навіть — понад 1000 гривень. Чим пояснюють це можновладці, комунальники і галузеві експерти?

Тепловики та місцева влада “на розслабоні”

Фахівці нагадують: у грудні місцева влада і комунальники (далеко не всіх, але багатьох регіонів) відгукнулися на заклик глави уряду Олексія Гончарука зробити перерахунок у зв’язку зі сприятливою ціновою ситуацією на газових ринках і не зовсім зимовою погодою. Аби полегшити це завдання, Кабмін ухвалив постанову, якою й передбачив можливість коригування тарифів на опалення і гарячу воду щомісяця, з урахуванням поточних цін на газ. Тому частина українців тоді отримала від комунальників приємну знижку - від 5 до 30%. Та тільки-но увага влади до цього питання ослабла, аукціон “комунальної щедрості” завершився. Незважаючи на слова прем’єра про те, що груднева акція не буде одноразовою, більшість постачальників житлово-комунальних послуг вирішили: погралися у благодійність - і досить. Адже зима для таких компаній — сезон отримання надприбутків. Навіщо ж від них відмовлятися? Не допомогло навіть звернення Антимонопольного комітету, який у середині січня публічно звернувся до компаній, що постачають тепло, з вимогою знизити нарахування за централізоване опалення (ЦО) і гарячу воду, здійснивши також перерахунок за раніше не надані або надані у неповному обсязі послуги. Ба, навіть слова президента про те, що, зважаючи на теплу зиму і низькі газові ціни, комунальні тарифи в Україні таки треба переглядати, багато хто пропустив повз вуха.

Як наслідок — вищі, аніж у грудні суми у “платіжках” побачили як мешканці багатоповерхівок із загальнобудинковими лічильниками, так і ті, кому проводять нарахування згідно із затвердженими урядом і НКРЕКП нормами споживання. Для останніх вартість опалення одного квадратного метра помешкання зросла у середньому на 10 гривень. Тобто, власникові двокімнатної квартири площею 50 “квадратів” за січень доведеться сплатити на 500 гривень більше, аніж за грудень. При цьому люди скаржаться: складно перевірити як обґрунтованість комунальних норм, так і правильність урахування в “платіжках” показань будинкових приладів обліку, доступ до яких мають лише комунальники. В ОСББ і житлових кооперативах зробити це легше. Там показання лічильників знімають обов’язково в присутності представників власників житла. Формально так відбувається і у “звичайних” будинках. Але, хто ті “обрані” представники будинкової спільноти, майже ніхто не знає. Приміром, усі сусіди, яких опитав із цього приводу кореспондент Укрінформу (як і він сам), лише знизували плечима. Усі вірять тому, що дрібними літерами написано у “платіжках”:

“Спожито мешканцями згідно з показаннями будинкового лічильника 52,5418 Гкал. за період з 01.01.2020 по 31.01.2020. Опалювальна площа будинку (окрім нежитлових приміщень) 2742,07 кв. м.”.

При цьому автор потрапив до, судячи з реакції соцмереж, невеликої групи “щасливчиків”, кому за січневе опалення доведеться заплатити менше, аніж за грудневе. Приблизно на 50 гривень. Хоча до зроблених тепловиками розрахунків також є питання. Адже, за даними “платіжки”, знижка за послуги ЦО у січні у зв’язку із заcтосуванням понижувального коефіцієнту ціни на газ, склала 122 гривні. Але ж, окрім того, упродовж двох днів у середині січня опалення в будинку взагалі не було — через аварію, про причини і терміни ліквідації якої мешканцям, звісно ж, ніхто не повідомляв. Відсутність тепла, за логікою, мала б призвести до “вимушеної” економії ще 1\15 місячної суми. Натомість же складається враження, що будинковий лічильник і в ці дні “намотував” нібито отримане мешканцями тепло. Та знову ж таки — як це перевірити? Тож люди і не “заморочуються”. Тим паче, на тлі ситуацій, про які розповідають знайомі, котрі змушені платити за січень на кілька сотень гривень більше... Ось як пояснюють ці “історії” тепловики.

Січень — то вам не грудень: температура на 2° нижча, газ на 600+ гривень дорожчий

У пресслужбі компанії “Київтеплоенерго”, насамперед, стверджують: на відміну від деяких інших регіонів, знижку при сплаті за теплоенергію і гарячу воду для столичних споживачів у січні зберегли. Зокрема, нарахування за опалення у січні у порівнянні з базовим тарифом нижчі в середньому на 18%. Чому ж це відчули на собі не усі кияни? Ось пояснення “Київтеплоенерго”: 1. Через те, що, за даними Українського гідрометцентру, середня січнева температура була на 2 градуси нижчою, грудневої, вищою була температура теплоносія.

2. У січні ціна газу зросла — з 5132 (з ПДВ, але без урахування націнок газзбутів і вартості транспортування) до 5580 гривень. Відповідно, і газова знижка минулого місяця була меншою, аніж позаминулого - 18% проти 22%. 3. На вартості опалення в будинках із встановленими приладами обліку могли позначитися й терміни зняття показань. У грудні їх фіксували станом на 23 число (поспішали перед новорічними святами), а в січні — на 28. Тобто, фактично у січневих “платіжках” відображено плату не за 31, а за 36 днів. При цьому комунальники заспокоюють: за підсумками опалювального сезону усе відкоригують — жодних “нашарувань” і подвійної оплати за окремі дні не буде. 4. Не отримали знижок власники помешкань, теплоносій для опалювання яких підігрівають на підприємствах, що використовують мазут і вугілля. Вартість цих енергоресурсів практично не змінилася. Тож тарифи для таких теплопостачальників не переглядали.

Власне, це стосується й більшості регіонів країни: середньомісячна температура у січні була дещо нижчою, ніж у грудні, газ подорожчав щонайменше на 600 гривень за тисячу “кубів”. І головне причина, як уже зазначалося - відмова частини постачальників тепла від нарахування знижки.

Зате лютий для споживачів буде “лагідним”...

Прем’єр Олексій Гончарук цими днями пообіцяв: цифри у “платіжках” за підсумками лютого будуть найменшими за всю зиму. І не лише тому, що цей місяць — найменший за кількістю днів. "Суми будуть нижчими, ніж у грудні. Бо зараз ціни на газ продовжують знижуватися. Ми точно забезпечимо, щоб це було враховано у “платіжках”, - запевнив глава уряду. Тим часом НКРЕКП ухвалила нове регуляторне рішення, відповідно до якого із березня буде знижено тарифи на розподіл газу для споживачів, які фактично не використовують “блакитне паливо”.

Нагадаємо, Укрінформ писав про резонанс, який викликало нарахування шалених сум власникам таких домогосподарств по всій країні. Так от: згідно із рішенням регулятора, споживачі, котрі мають лише під’єднану до мережі газову плиту (якою не користуються), платитимуть облгазам за обслуговування мереж у середньому по 2,8 гривні на місяць. При під’єднанні ще й газової колонки для підігріву води - 8,9 гривні. Власники приватних будинків, де є ще й котел, - 21,9 гривні. Не поставлено остаточної крапки і у питанні січневих нарахувань. В НКРЕКП обіцяють після завершення опалювального сезону провести загальну перевірку усіх теплокомуненерго. Про це повідомив голова комісії Валерій Тарасюк. За його словами, і справді далеко не всі постачальники послуг з ЦО і підігріву води знизили тарифи. Але вони мають на це право, оскільки “чинний механізм зниження тарифів, який затвердив Кабінет міністрів, для них необов’язковий”. Тож, якщо за підсумками перевірки з’ясується, що тариф, який те чи інше підприємство застосовувало упродовж зими, економічно обґрунтований, постачальника не каратимуть. Якщо ж ні — змусять зробити перерахунок споживачам. Також іще не сказав останнього слова Антимонопольний комітет. Якщо теплопостачальники не відреагують на його звернення, уже він зобов’язаний буде реагувати, проводячи свої перевірки й розслідування.

Владислав Обух, Київ