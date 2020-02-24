У Києві на всіх станціях метро розмістять дефібрилятори

У Києві на всіх станціях метро розмістять дефібрилятори

Укрінформ
Дефібрилятори будуть встановлені цього року на всіх 52 станціях метро у Києві.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київміськдержадміністрації у Facebook.

"Першочергово планувалось оснастити 20 станцій метро пристроями запуску серця, проте, зважаючи на важливість проєкту, сьогодні їх кількість зросла до 52... Тобто, на всіх 52 станціях будуть встановлені дефібрилятори", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що встановлення дефібріляторів на станціях КП "Київський метрополітен" відбувається за проєктом Громадського бюджету Києва.

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