Київ стоїть у заторах: де проїхати найскладніше

Станом на 10:40 у понеділок, 24 лютого, в Києві спостерігаються сильні затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

У центрі Києва затори утворилися біля станцій метро "Університет", "Театральна", "Льва Толстого", "Поштова площа" та "Контрактова площа". Також затори утворилися біля станції метро "Лук'янівська".

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Складно проїхати на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки, а також на проспекті Перемоги, по вулиці Саксаганського та по Набережному шосе.

Затори утворилися також на мосту Патона та Мосту Метро в бік правого берега Києва.