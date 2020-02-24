Київ стоїть у заторах: де проїхати найскладніше
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Укрінформ
Станом на 10:40 у понеділок, 24 лютого, в Києві спостерігаються сильні затори.
Про це свідчать дані Google Maps.
У центрі Києва затори утворилися біля станцій метро "Університет", "Театральна", "Льва Толстого", "Поштова площа" та "Контрактова площа". Також затори утворилися біля станції метро "Лук'янівська".
Складно проїхати на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки, а також на проспекті Перемоги, по вулиці Саксаганського та по Набережному шосе.
Затори утворилися також на мосту Патона та Мосту Метро в бік правого берега Києва.