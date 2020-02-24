На ВДНГ горів ресторан, вогонь охопив 150 квадратних метрів
Укрінформ
У Києві на проспекті Глушкова на території Національного комплексу “Експоцентр України” рятувальники загасили пожежу площею 150 кв м у ресторані.
Про це повідомляє ДСНС України.
“24 лютого о 07:27 по проспекту Глушкова, 1 у м Києві, на території ВДНГ в приміщені кухні закладу громадського харчування виникла пожежа на площі 100 кв м”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 08:32 пожежу локалізовано на площі 150 кв м, , а о 09:04 - ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 15 чоловік о/с та 3 одиниці техніки ДСНС.