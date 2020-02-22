На Херсонщині стався вибух на АЗС, є постраждалі

На Херсонщині стався вибух на АЗС, один постраждалий з опіками був доправлений у лікарню.

Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Чорний.

«22 лютого о 11:23 на пульт зв’язку 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Великоолександрівського району надійшла інформація про вибух ємності на АЗС», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю вогнеборці встановили, що вибухнула ємність 10 куб. м з парами газу та мастила без подальшого горіння. Для охолодження ємності рятувальні підрозділи здійснили її проливку.

Зазначається, що під час вибуху постраждали два співробітники АЗС. Один із них (34-річний чоловік) був доставлений швидкою до Великоолександрівської центральної районної лікарні з опіками обличчя та рук 3-го ступеню, інший отримав легкі опіки обличчя та рук 2-го ступеню, проте від госпіталізації відмовився. Станція знаходиться на безпечній відстані від житлових будинків. Мешканці населеного пункту не постраждали.

Причина вибуху встановлюється.