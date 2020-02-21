На Миколаївщині стався вибух у гаражі, двоє загиблих

На Миколаївщині правоохоронці розслідують обставини вибуху під час робіт у приватному гаражі, в результаті якого загинули 32-річний та 49-річний чоловіки, ще один у тяжкому стані перебуває в лікарні.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«20 лютого близько 16:30 до Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних гаражів, розташованому по вул. Коротченко у м. Первомайськ стався вибух. Внаслідок нього двоє чоловіків загинули, а ще один отримав тяжкі травми», - йдеться у повідомленні.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що троє місцевих мешканців в гаражі варили зварювальним апаратом паливний бак вантажного автомобіля від дизельного пального. В результаті проведення таких робіт стався вибух: 32-річний власник гаража від отриманих травм загинув на місці, двоє інших чоловіків 29-ти та 49-років з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до реанімаційного відділення місцевої лікарні, де упродовж години старший із постраждалих помер.

Інформація за вказаним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини вказаної події, очікуються на висновки фахівців. Слідчі дії тривають.