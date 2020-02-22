У Києві пройшов патріотичний табір “Криївка Вільних”

На Льодовому стадіоні у Києві у суботу, 22 лютого, відбувся VI Патріотичний табір військового вишколу «Криївка Вільних» , присвячений героям Небесної сотні.

Про це Укрінформу повідомили організатори.

“Сьогодні на Льодовому стадіоні у Києві відбувся VI Патріотичний табір військового вишколу, який було присвячено героям Небесної сотні у рамках програми Національного музею Революції гідності до шостої річниці завершення Майдану", - йдеться у повідомленні.

VI Патріотичний табір військового вишколу / Фото: БФ «Криївка Вільних»

Як зазначається, понад 400 дітей безкоштовно пройшли навчання на 20-ти локаціях з реальним спорядженням, зброєю, технікою у супроводі інструкторів – воїнів АТО/ООС, волонтерів, представників різних силових підрозділів України. Всього було задіяно в організації та підготовці табору більше 500 ентузіастів.

Школярі віком від 7 до 17 років мали змогу ознайомитися з інформацією про роботу розвідки, десантників-штурмовиків, прикордонників, медиків, рятувальників, дізнатися про військову зброю і транспорт, про волонтерство, плетіння маскувальної сітки, роботу поліції тощо. А молодші діти на спецлокації малювали та писали листи українським воїнам.

На завершення вишколу усі загони учасників пройшли смугу перешкод під наглядом інструкторів.

Усі учасники отримали сертифікати.

Наступний такий табір заплановано провести наприкінці весни, до завершення шкільного навчального року.