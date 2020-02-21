День Героїв Небесної Сотні у Києві відзначили без порушень - поліція

Пам'ятні заходи з нагоди Героїв Небесної Сотні у столиці відбулися без порушень громадського порядку.

Про це у Facebook повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"У Києві заплановані масові заходи пройшли спокійно. Порушень громадського порядку на столичних вулицях не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що публічну безпеку та порядок забезпечували столичні поліцейські, працівники ДСНС та військовослужбовці Нацгвардії.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці 20 лютого вшанували подвиг учасників Революції Гідності та пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Тисячі людей прийшли на Алею Героїв Небесної Сотні покласти квіти на знак ушанування пам'яті загиблих.

Також у центрі Києва засвітилися Промені гідності. Проміння прожекторів линуло в небо з точки неподалік місця масових розстрілів 20 лютого 2014 року.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з рідними тих, хто загинув під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва, і запевнив, що розслідування "справ Майдану" триває, а винні у злочинах будуть покарані. Він додав, що для нього особисто це одна з пріоритетних справ.

День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого.

22 січня 2014 року від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі Києва загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло активіста Юрія Вербицького зі слідами тортур.

До 18 лютого вже налічувалось 9 загиблих. З 18 до 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони ввійшли до меморіалу борців за українську незалежність – Небесної Сотні.

105 Героям Небесної Сотні посмертно надано звання Героя України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані - посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.