Посадовці держбанку у Києві привласнили майже 80 мільйонів — СБУ

Служба безпеки України викрила посадовців київської філії одного із державних банків на розкраданні майже 80 мільйонів гривень установи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що керівник середньої ланки банку спільно з іншим працівником організували механізм протиправного виведення коштів з державної установи. Вони відкривали десятки рахунків на фізичних осіб за підробленими документами. Зловмисники систематично перераховували на них гроші держбанку, переводили в готівку та привласнювали", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вони привласнили майже 80 млн грн.

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Зазначається, що наразі двом посадовцям київської філії одного із державних банків повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 358 та ст. 366 Кримінального кодексу України.