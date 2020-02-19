В АМПУ та Одеський морпорт прийшли з обшуками

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, керівництво ДП «Адміністрація морських портів України» та ДП «Одеський морський торговельний порт» може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як вважає слідство, упродовж п’яти років посадовці зазначених державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами. За версією слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі. Разом з тим витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток, підкреслили в пресслужбі.

“Таким чином фірми-орендарі надавали послуги із буксирування, які раніше надавали державні підприємства, та отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету”, - зазначається в повідомленні.

Кримінальне провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ