У Києві чоловік вкрав авто за допомогою евакуатора

У столиці чоловік викрав «Мерседес» за допомогою евакуатора.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції від киянки надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єжи Ґедройця викрали її авто. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та патрульні. Поліцейські опитали потерпілу, переглянули відео з камер спостереження та встановили, що зловмисник викрав «Мерседес» за допомогою евакуатора", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також встановили маршрут прямування евакуатора та виявили гаражний кооператив, де чоловік сховав іномарку. Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України. Він – 30-річний раніше не судимий киянин.

У свою чергу, на підставі ухвали слідчого судді поліцейські Голосіївського управління із залученням спецпризначенців полку № 1 провели обшук за місцем проживання зловмисника. Зокрема, під час слідчої дії правоохоронці виявили й вилучили зброю різного калібру, боєприпаси до неї, запал від гранати, державні номерні знаки, документи на транспортні засоби із явними ознаками підробки, а також пристрій для створення магнітних карток.

Речові докази направлені на відповідні експертизи.

За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною першою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Судом вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Перевіряється причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території столиці.

Правоохоронці встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання.

Фото: відділ комунікації поліції Києва