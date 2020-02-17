В Україні хочуть посилити покарання для крадіїв авто - до 12 років із конфіскацією

Міністерство внутрішніх справ України і Національна поліція ініціюють зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за крадіжки автомобілів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, інформує пресслужба МВС.

Уточнюється, зокрема, що покарання за застосування злочинцями електронних пристроїв, які розблоковують системи електронного захисту, у законі досі не передбачено.

«Ми пропонуємо карати таких ділків ув'язненням терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Крім того, за саме виготовлення таких пристроїв чи їх реалізацію ми пропонуємо карати позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої», - сказав Мартиненко.

Він наголосив, що одним з напрямків, куди "їдуть" викрадені транспортні засоби, є розукомплектування та продаж на запчастини, і зазначив, що "це зло, з яким боротися треба системно".

"Ми пропонуємо внести зміни до Кримінального Кодексу, передбачивши за такий вид злочину покарання у вигляді штрафу до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тис.грн.) або позбавленням волі на строк до 5 років. Але якщо ці ж самі дії вчинено членом організованої групи, злочинної організації, злочинної спільноти чи під керівництвом "злодія у законі" - пропонуємо позбавляти волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна", - повідомив радник міністра.

Мартиненко також акцентував увагу на проблемі так званих "двійників" - автомобілів із зміненими ідентифікаційними ознаками (перебитими номерами).

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"Зараз кримінальна відповідальність є лише за знищення, підробку чи заміну таких номерів вузлів та агрегатів. Нами пропонується до цього переліку додати ще й реалізацію таких транспортних засобів, збільшивши покарання до 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк», - додав радник міністра.

Окремо він додав, що кількість незаконних заволодінь транспортними засобами зменшується з року в рік, а рівень розкриття цього виду злочину зростає.

Так, у 2014 році було зареєстровано 11943 випадків, з яких 3771 розкрито, у 2015 - 11324 випадки (3632 розкрито), у 2016 - 12105 випадків (3347 розкрито), у 2017 - 8824 випадки (3116 розкрито), у 2018 - 6500 випадків (2634 розкрито), у 2019 - 5374 випадки, з яких 2250 розкрито, зазначили у МВС.