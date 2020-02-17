В Україні хочуть посилити покарання для крадіїв авто - до 12 років із конфіскацією
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, інформує пресслужба МВС.
Уточнюється, зокрема, що покарання за застосування злочинцями електронних пристроїв, які розблоковують системи електронного захисту, у законі досі не передбачено.
«Ми пропонуємо карати таких ділків ув'язненням терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Крім того, за саме виготовлення таких пристроїв чи їх реалізацію ми пропонуємо карати позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої», - сказав Мартиненко.
Він наголосив, що одним з напрямків, куди "їдуть" викрадені транспортні засоби, є розукомплектування та продаж на запчастини, і зазначив, що "це зло, з яким боротися треба системно".
"Ми пропонуємо внести зміни до Кримінального Кодексу, передбачивши за такий вид злочину покарання у вигляді штрафу до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тис.грн.) або позбавленням волі на строк до 5 років. Але якщо ці ж самі дії вчинено членом організованої групи, злочинної організації, злочинної спільноти чи під керівництвом "злодія у законі" - пропонуємо позбавляти волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна", - повідомив радник міністра.
Мартиненко також акцентував увагу на проблемі так званих "двійників" - автомобілів із зміненими ідентифікаційними ознаками (перебитими номерами).
"Зараз кримінальна відповідальність є лише за знищення, підробку чи заміну таких номерів вузлів та агрегатів. Нами пропонується до цього переліку додати ще й реалізацію таких транспортних засобів, збільшивши покарання до 1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк», - додав радник міністра.
Окремо він додав, що кількість незаконних заволодінь транспортними засобами зменшується з року в рік, а рівень розкриття цього виду злочину зростає.
Так, у 2014 році було зареєстровано 11943 випадків, з яких 3771 розкрито, у 2015 - 11324 випадки (3632 розкрито), у 2016 - 12105 випадків (3347 розкрито), у 2017 - 8824 випадки (3116 розкрито), у 2018 - 6500 випадків (2634 розкрито), у 2019 - 5374 випадки, з яких 2250 розкрито, зазначили у МВС.