На “апгрейд” столичних закладів освіти у бюджеті передбачили мільярд

На “апгрейд” столичних закладів освіти у бюджеті передбачили мільярд

Укрінформ
У бюджеті столиці цього року передбачено 1 млрд гривень на будівництво нових та реконструкцію існуючих закладів освіти.

Про це поінформував заступник голови КМДА Валентин Мондриївськийповідомляє пресслужба міської влади.

«Один мільярд гривень у бюджеті міста цього року передбачено на будівництво нових та реконструкцію існуючих закладів освіти. Ще 21 мільйон із коштів на підготовку до нового навчального року піде на закупівлю STEM-обладнання, що дозволить учням отримувати практичні знання в сучасній ігровій формі. Розвиток дитини залежить від її бажання, а бажання – від способу подачі знань», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що середня сума, виділена Києвом на підготовку до нового 2020/2021 навчального року для одного учня чи вихованця, становить 4,5 тис. гривень. Ця цифра різна у кожному районі. Найбільше коштів на одну дитину передбачили Шевченківський, Дніпровський та Оболонський райони – по 5,5 тис.

На підготовку закладів освіти Києва до нового навчального року місто виділило майже 4 млрд гривень. Ця сума є п’ятою частиною від усього бюджету галузі «Освіта» та на 1,1 млрд більшою, ніж попереднього року.

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Найбільше коштів (1,8 млрд) спрямовано на ремонтні роботи закладів освіти та видатки на загальноміські програми, які кожен район обирав індивідуально.

У КМДА зазначили, що у 2020 році таких програм 10: підготовка до нового навчального року; підготовка до осінньо-зимового періоду; створення нового освітнього простору; протипожежні заходи; дріб’язок на побутові потреби; ремонт харчоблоків; ремонт місць загального користування; придбання комп’ютерної техніки; ремонт огорож у ЗЗСО; створення профільних STEM та STEAM – центрів.

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