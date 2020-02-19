На “апгрейд” столичних закладів освіти у бюджеті передбачили мільярд

У бюджеті столиці цього року передбачено 1 млрд гривень на будівництво нових та реконструкцію існуючих закладів освіти.

Про це поінформував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба міської влади.

«Один мільярд гривень у бюджеті міста цього року передбачено на будівництво нових та реконструкцію існуючих закладів освіти. Ще 21 мільйон із коштів на підготовку до нового навчального року піде на закупівлю STEM-обладнання, що дозволить учням отримувати практичні знання в сучасній ігровій формі. Розвиток дитини залежить від її бажання, а бажання – від способу подачі знань», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що середня сума, виділена Києвом на підготовку до нового 2020/2021 навчального року для одного учня чи вихованця, становить 4,5 тис. гривень. Ця цифра різна у кожному районі. Найбільше коштів на одну дитину передбачили Шевченківський, Дніпровський та Оболонський райони – по 5,5 тис.

На підготовку закладів освіти Києва до нового навчального року місто виділило майже 4 млрд гривень. Ця сума є п’ятою частиною від усього бюджету галузі «Освіта» та на 1,1 млрд більшою, ніж попереднього року.

Найбільше коштів (1,8 млрд) спрямовано на ремонтні роботи закладів освіти та видатки на загальноміські програми, які кожен район обирав індивідуально.

У КМДА зазначили, що у 2020 році таких програм 10: підготовка до нового навчального року; підготовка до осінньо-зимового періоду; створення нового освітнього простору; протипожежні заходи; дріб’язок на побутові потреби; ремонт харчоблоків; ремонт місць загального користування; придбання комп’ютерної техніки; ремонт огорож у ЗЗСО; створення профільних STEM та STEAM – центрів.