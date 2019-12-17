Інформаційна база пам’яток Києва запрацює наступного року

Наступного року запрацює Інформаційна база пам’яток, де буде впорядкована вся інформація про пам’ятки Києва.

Про це поінформував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба міської влади.

«Ми працюємо над проєктом, який має синхронізувати усю наявну інформацію про пам’ятки культури столиці. До цього часу у місті не було повністю зведеної єдиної бази культурної спадщини, яка б надавала інформацію з технічного стану об’єкта, наявності приписів і такого іншого. Зараз ми на фінішній прямій із наповнення цього реєстру і вже у наступному році у повному обсязі представимо його. Це крок назустріч громадськості, яка зможе здійснювати публічний контроль за збереженням таких об’єктів», – повідомив Мондриївський.

База включатиме низку розділів, серед яких: місцезнаходження об’єкта; охоронний номер; категорія об’єкта (пам’ятка історії, ландшафту, мистецтва, містобудування, архітектури тощо); технічний стан; статус об’єкта і форма власності та власник (якщо це приватна власність); судові справи (якщо є) тощо.