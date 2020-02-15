Ескалатори на "Майдані Незалежності" ремонтуватимуть рік

У Києві з 18 лютого розпочнеться ремонт ескалаторів на станції метро "Майдан Незалежності".

Про це інформує пресслужба КМДА.

"Із 18 лютого розпочнуться роботи з ремонту ескалаторів (всі 4 почергово) на станції "Майдан Незалежності", який триватиме до лютого 2021 року. У КП "Київський метрополітен" попередили, що у години пік можливі затримки та скупчення людей через навантаження на решту ескалаторів",- йдеться у повідомленні.

У столичному метрополітені просять вибачення за незручності та запевняють, що зроблять усе можливе для прискорення робіт.

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Як повідомлялось, на станції "Золоті ворота" триває капітальний ремонт ескалаторів. Тому вранці у робочі дні з 08:10 до 09:20 станцію "Золоті ворота" закривають на вхід, а два робочі ескалатори нахилу піднімають пасажирів на вихід.