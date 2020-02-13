Збитки Харківського метро зросли вдвічі після підвищення цін на проїзд

Збитки комунального підприємства "Харківський метрополітен" за 2019 рік склали 266,8 млн грн, що вдвічі більше порівняно з 2018-им.

Про це повідомляє громадська організація "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ) у Facebook.

"На початку 2018 року вартість проїзду в метро зросла з 4 грн до 5 грн, а збитки метрополітену за підсумками року склали 131,1 млн грн. На початку 2019 року вартість проїзду підвищили з 5 грн до 8 грн, але й збитки метрополітену за 2019 рік зросли та склали 266,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Активісти нагадали, що Харківський міський голова Геннадій Кернес у жовтні 2019 року пояснив збитки харківського метрополітену наступним чином: "Квитки викупили, і коли ми дозволили купувати картки - всі почали купувати картки. Всі почали поповнювати картки по "старій" ціні перед самим підвищенням вартості проїзду... Все через ці картки".

Вартість проїзду в харківському метро підвищувалася щорічно: в 2017, у 2018, та в 2019 роках.

"У кінці 2019 року "Харківський антикорупційний центр" повідомляв про те, що метрополітен лише за рейки переплатив майже 6 млн грн. Він також в 4 рази занижує доходи від рекламної діяльності - це висновки Держаудитслужби після фінансового аудиту метро", - йдеться в повідомленні.

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Щодо офіційної інформації, то, як сказали кореспонденту Укрінформу в Харківській міськраді, свого часу від обласного відділення Антимонопольного комітету на надійшло жодного зауваження відносно формування нових тарифів у метро.

"Тариф прив'язаний до зростання затрат на оплату праці та матеріалів, вартості енергоносіїв, придбання нового устаткуваня та ремонт старого, технічне обслуговування - тому дючій тариф на поїздку вже не відповідає економічно обгрунтованим затратам на надання послуги, і це збитково для метрополітену", - зазначили в міськраді.