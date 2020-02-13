Збитки Харківського метро зросли вдвічі після підвищення цін на проїзд

Збитки Харківського метро зросли вдвічі після підвищення цін на проїзд

Укрінформ
Збитки комунального підприємства "Харківський метрополітен" за 2019 рік склали 266,8 млн грн, що вдвічі більше порівняно з 2018-им.

Про це повідомляє громадська організація "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ) у Facebook.

"На початку 2018 року вартість проїзду в метро зросла з 4 грн до 5 грн, а збитки метрополітену за підсумками року склали 131,1 млн грн. На початку 2019 року вартість проїзду підвищили з 5 грн до 8 грн, але й збитки метрополітену за 2019 рік зросли та склали 266,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Активісти нагадали, що Харківський міський голова Геннадій Кернес у жовтні 2019 року пояснив збитки харківського метрополітену наступним чином: "Квитки викупили, і коли ми дозволили купувати картки - всі почали купувати картки. Всі почали поповнювати картки по "старій" ціні перед самим підвищенням вартості проїзду... Все через ці картки".

Вартість проїзду в харківському метро підвищувалася щорічно: в 2017, у 2018, та в 2019 роках.

"У кінці 2019 року "Харківський антикорупційний центр" повідомляв про те, що метрополітен лише за рейки переплатив майже 6 млн грн. Він також в 4 рази занижує доходи від рекламної діяльності - це висновки Держаудитслужби після фінансового аудиту метро", - йдеться в повідомленні.

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Щодо офіційної інформації, то, як сказали кореспонденту Укрінформу в Харківській міськраді, свого часу від обласного відділення Антимонопольного комітету на надійшло жодного зауваження відносно формування нових тарифів у метро.

"Тариф прив'язаний до зростання затрат на оплату праці та матеріалів, вартості енергоносіїв, придбання нового устаткуваня та ремонт старого, технічне обслуговування - тому дючій тариф на поїздку вже не відповідає економічно обгрунтованим затратам на надання послуги, і це збитково для метрополітену", - зазначили в міськраді.

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