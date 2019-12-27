У Харкові зменшили тарифи на тепло і гарячу воду

У Харкові зниження тарифів на тепло та гарячу воду відобразяться вже у грудневих платіжках, які містяни отримають у січні 2020 року.

На цьому наголосив мер Харкова Геннадій Кернес у своїй заяві, розміщеній на сайті Харківської міськради.

"Мною і моєю командою у співпраці з главою області було проаналізовано всі можливості вирішення поставленого Президентом завдання про зниження тарифів для населення, і тарифи для харків’ян зменшено", - наголосив Кернес.

За його словами, у 2020 році зменшення нарахувань для 1-кімнатної квартири (в середньому) складе 300 грн на тепло і 115 грн на гарячу воду; для 2-кімнатних квартир - 428 грн на тепло і 172 грн на гарячу воду; для 3-кімнатних квартир - 592 грн на опалення і 230 грн на гарячу воду.

Всі ці тарифи, уточнив Кернес, будуть застосовані до грудневих платіжок, які люди отримають у січні.

Крім того, при нарахуванні оплати за теплопостачання в грудні будуть враховані - в бік зменшення - температура зовнішнього повітря і якість послуг, що надаються.

Як повідомлялося, 24 грудня на засіданні Ради розвитку громад і територій Президент України Володимир Зеленський заявив, що квитанції за комунальні послуги не можуть бути непосильними для громадян. Він доручив уряду розробити механізми, які забезпечать справедливі тарифи.