У п'ятницю Гончарук презентуватиме запуск "єМалятко" у Києві

У столичному пологовому будинку №5 у п’ятницю, 14 лютого, за участі Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться запуск послуги "єМалятко" у Києві.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"У п’ятницю, 14 лютого, об 11:30 відбудеться презентація запуску послуги "єМалятко" у Києві. "єМалятко" – це перший комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини, в 1. Презентація відбудеться за участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який вручить свідоцтво про народження дитини новоспеченим батькам", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вперше послуга "єМалятко" запустилася на початку січня у Харкові, а зараз вже доступна в Луцьку, Кривому Розі та Вінниці.

"Революційна для України та світу комплексна послуга покликана заощадити час молодих батьків: кількість можливих візитів до органів влади знизиться з 11 до 0, а кількість документів для подачі – з 37 до 1", - підкреслюють в Кабміні.

Зазначається, що у презентації послуги "єМалятко" в Київському міському пологовому будинку №5 візьмуть також участь заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська та заступник міністра юстиції Ольга Оніщук.