Стрілянина на столичному мосту метро: копи затримали озброєного іноземця

У Києві спецпризначенці поліції стріляли по колесах авто, водій якого намагався втекти й не реагував на попередження.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Під час відпрацювання території Дніпровського району працівники полку поліції особливого призначення №1 зупинили автомобіль на Броварському проспекті для перевірки документів та огляду транспортного засобу.

"Наблизившись до машини, правоохоронець помітив у салоні предмет, схожий на пістолет. Під час спілкування з працівниками поліції водій помітно нервував і, ігноруючи їхні запитання, натиснув на педаль газу і почав тікати", - сказано в повідомленні.

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Один зі спецпризначенців застрибнув у машину правопорушника і намагався його зупинити. Наряд поліції організував переслідування. На попередження правоохоронців про застосування табельної вогнепальної зброї для зупинки машини водій не відреагував.

"Спецпризначенці зробили кілька пострілів по колесах автомобіля. Зловмисника зупинили на мосту Метро. Ним виявився громадянин іншої держави, 1981 року народження", - відзначили в поліції.

"В результаті застосування зброї ніхто не постраждав", - підкреслили в прес-службі.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після проведення перевірки буде надана правова кваліфікація події та діям зловмисника.

Нагадаємо: раніше на одному зі столичних ринків сталася стрілянина, в результаті якої була тяжко поранена жінка.